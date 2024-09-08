Наумов: «Пиняеву не стоит уходить в «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил возможный переход 19-летнего вингера «Локомотива» Сергея Пиняева в «Зенит».

— Пиняеву не стоит уходить в «Зенит». Вообще, я считаю, что для любого российского футболиста уход туда — это очень сложный шаг. Надо все хорошо обдумать. Глушенков — это приятное исключение. Покажите мне российского футболиста, который закрепился бы в «Зените» и играл постоянно. Таких практически нет. Потому что «Зенит» — очень богатый клуб, который как кашалот заглатывает все подряд, а потом, что не нужно, выплюнет. Как он выплевывает этих футболистов одного за другим. Поэтому я думаю, что для Пиняева вариант с «Зенитом» — очень плохой, — сказал Наумов «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» сообщил, что до закрытия летнего трансферного окна в «Зените» может появиться еще один российский игрок.