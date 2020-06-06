Натхо назвал лучший момент в карьере за ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо рассказал, какой момент в карьере за армейцев он считает лучшим.

— По чему я скучаю в России? По ЦСКА, — сказал в интервью пресс-службе красно-синих Натхо. — Я наслаждался временем в команде, мне нравились все люди, которые меня окружали. Каждый год мы боролись за титулы без лишнего давления, клуб знал, как работать с игроками. Было потрясающе. Лучшие моменты в ЦСКА? Их было много, но лучший — когда мы завоевали чемпионство в Казани (в сезоне-2015/16 — прим. «СЭ»). Тот сезон нам по-настоящему удался.

Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. Он провел за красно-синих 142 матча, забил 28 голов и отдал 24 результативных передачи. Сейчас 32-летний израильтянин играет за «Партизан».