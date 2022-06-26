Алберто вернул упоминание о «Зените» в своих социальных сетях

Нападающий «Зенита» Юри Алберто вернул упоминание о «Зените» в социальных сетях. Ранее форвард удалил упоминание о петербургском клубе со своего профиля. Сейчас же в профиле Алберто указал, что выступает за «Зенит», а на аватарке разместил изображение в сине-бело-голубой форме.

23 июня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев по ситуации с Алберто заявил, что клуб получил интересные предложения по встречной аренде.

В прошедшем сезоне 21-летний Алберто забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.