Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:08

Ринат Билялетдинов: «Правильно, что в «Локомотиве» сохранили Пашинина с Лоськовым»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал информация о том, что Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов получили должности в структуре московского «Локомотива».

«Правильно, что сохранили Пашинина с Лоськовым. А вот чем они будут заниматься в плане развития молодежного футбола? Какие функции и полномочия на них возложены, а также кто будет разрабатывать стратегию развития? Закрадывается мыслишка, что для них просто подыскали должность с красивым названием. Как почетный президент или что-то в этом роде. Не исключено. Тут только время покажет, насколько они будут в своей стезе. Мне нравилось то, как Пашинин работал в качестве тренера», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Пашинин стал руководителем программы развития молодежного футбола «Локомотива», а Лоськова сделали его заместителем.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-ne-isklyucheno-chto-dlya-loskova-i-pashinina-prosto-podyiskali-dolzhnost-s-krasivyim-nazvaniem
Дмитрий Лоськов
Олег Пашинин
Ринат Билялетдинов
ФК Локомотив (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
«Пробил ему два лоу-кика и пенальти в голову. Думал, что убил». Боксер Василий Войцеховский — о фанатском прошлом, вере и татуировке «Спаси и сохрани»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Алберто вернул упоминание о «Зените» в своих социальных сетях
Медведев прокомментировал возможный переход игроков «Сочи» Родригао и Кассьерры в «Зенит»
Агент защитника Лаксальта заявил, что футболист останется в «Динамо»
«Локомотив» одержал победу над «Велесом» в товарищеском матче
«Ахмат» является основным претендентом на нападающего «Уфы» Агаларова
Источник: «Зенит» и «Сочи» близки к договоренности о переходе Родригао
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» победили «Торпедо-2» в товарищеском матче

Алберто вернул упоминание о «Зените» в своих социальных сетях
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости