Ринат Билялетдинов: «Правильно, что в «Локомотиве» сохранили Пашинина с Лоськовым»
Известный российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал информация о том, что Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов получили должности в структуре московского «Локомотива».
«Правильно, что сохранили Пашинина с Лоськовым. А вот чем они будут заниматься в плане развития молодежного футбола? Какие функции и полномочия на них возложены, а также кто будет разрабатывать стратегию развития? Закрадывается мыслишка, что для них просто подыскали должность с красивым названием. Как почетный президент или что-то в этом роде. Не исключено. Тут только время покажет, насколько они будут в своей стезе. Мне нравилось то, как Пашинин работал в качестве тренера», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.
Пашинин стал руководителем программы развития молодежного футбола «Локомотива», а Лоськова сделали его заместителем.
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ЦСКА – Урал
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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