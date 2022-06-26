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Пименов помог переубедить Лоськова остаться в «Локомотиве»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-нападающий «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал новость о том, что он и Олег Пашинин отговорили Дмитрия Лоськова уходить из структуры молодежного футбола «Локомотива».

«Отговорили — неправильное слово. Мы встретились с Дмитрием Вячеславовичем, обсудили всю ситуацию, посоветовали, но не только я советовал. Так, скажем, переубедили. Здесь надо убирать эмоции на второй план, тем более Лоськов — легенда «Локомотива» и бывший капитан команды, мой хороший друг. Такие люди обязательно должны быть в «Локомотиве». Огромный плюс, что такой специалист остается в клубе. Таких легенд единицы», — сказал Пименов «РБ Спорт».

Дмитрий Лоськов дважды становился чемпионом России в качестве игрока «Локомотива» в 2002 и 2004 годах, а также в качестве тренера железнодорожников в сезоне-2017/18.

Пашинин стал руководителем программы развития молодежного футбола «Локомотива», а Лоськова сделали его заместителем.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-my-pereubedili-los-kova-takie-lyudi-dolzhny-by-t-v-lokomotive/
Дмитрий Лоськов
Олег Пашинин
Руслан Пименов
ФК Локомотив (Москва)
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