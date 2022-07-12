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Сегодня, 15:31

«Спартак» подпишет Налдо в случае ухода Кофрие из клуба

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Как стало известно «СЭ», переход бывшего защитника «Краснодара» Налдо в «Спартак» зависит от того, покинет ли московский клуб Максимилиано Кофрие.

Если бельгиец покинет «Спартак», то его заменит бразильский защитник. Вопрос может быть решен в течение ближайшей недели. Ситуация может качнуться в любую сторону.

В начале июня Кофрие заявлял, что не собирается уходить из «Спартака».

Налдо выступал за «Краснодар» в сезоне-2016/17, на его счету 2 гола в 24 матчах за «быков». 33-летний бразилец является свободным агентом — предыдущим клубом игрока был «Антальяспор», за который он выступал с сентября 2020 года по июнь 2022 года. В прошлом сезоне защитник забил 5 голов в 38 матчах за турецкую команду.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
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