Шамар: «Что будет с «Зенитом» в воскресенье? Они проиграют»

Шамар заявил, что «Зенит» проиграет «Спартаку» в матче РПЛ

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».

Встреча состоится в воскресенье, 4 сентября. Игра пройдет в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

«Что будет с «Зенитом» в воскресенье? Они проиграют. Продуют, точно!» — сказал Николсон.

После семи туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от сине-бело-голубых на один балл.