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Сегодня, 21:31

Джикия: «Жалко ли мне, что ушел Кофрие? Очень»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал новость о том, что защитник Максимилиано Кофрие покинул московский клуб.

«Жалко ли мне, что ушел Кофрие? Очень», — заявил Джикия.

25-летний бельгиец будет выступать за французский «Клермон» на правах аренды до конца июня 2023 года.

Ранее появлялась информация, что защитник согласился пойти на уменьшение заработной платы во французском клубе на 50 процентов ради игровой практики. В «Спартаке» бельгийский футболист получал около 900 тысяч евро.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
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