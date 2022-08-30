Джикия: «Жалко ли мне, что ушел Кофрие? Очень»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал новость о том, что защитник Максимилиано Кофрие покинул московский клуб.
«Жалко ли мне, что ушел Кофрие? Очень», — заявил Джикия.
25-летний бельгиец будет выступать за французский «Клермон» на правах аренды до конца июня 2023 года.
Ранее появлялась информация, что защитник согласился пойти на уменьшение заработной платы во французском клубе на 50 процентов ради игровой практики. В «Спартаке» бельгийский футболист получал около 900 тысяч евро.
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|14
|
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|
5
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|4
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|
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|
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|
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|7
|1
|3
|3
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|6
|
14
|Факел
|7
|0
|4
|3
|9-16
|4
|
15
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|7
|0
|1
|6
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|1
|
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|Урал
|7
|0
|1
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|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|- : -
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|- : -
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|- : -
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
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ЖК
|Г
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|
Квинси Промес
Спартак
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|
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Краснодар
|6
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Артем Макарчук
Сочи
|3
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
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|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|6
|1
|2
|
|
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Локомотив
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|1
|1
|
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Торпедо М
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