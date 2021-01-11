Нападающий «Спартака» Педро Роша прилетел в Москву. Он выложил фото из столицы России в своем Instagram.

Instagram Педро Роши. Фото Instagram

В прошлом году футболист выступал за «Фламенго» на правах аренды, но сейчас вернулся в расположение красно-белых.

Ожидается, что Педро Роша поедет со «Спартаком» на сборы в Дубай.

Москвичи приобрели Рошу в 2017 году, заплатив «Гремиу» 12 миллионов евро. В январе 2020-го игрок ушел в аренду во «Фламенго».