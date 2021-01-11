Нападающий «Спартака» Педро Роша прилетел в Москву
21:05
Нападающий «Спартака» Педро Роша прилетел в Москву. Он выложил фото из столицы России в своем Instagram.
Instagram Педро Роши. Фото Instagram
В прошлом году футболист выступал за «Фламенго» на правах аренды, но сейчас вернулся в расположение красно-белых.
Ожидается, что Педро Роша поедет со «Спартаком» на сборы в Дубай.
Москвичи приобрели Рошу в 2017 году, заплатив «Гремиу» 12 миллионов евро. В январе 2020-го игрок ушел в аренду во «Фламенго».
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