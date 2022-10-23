Мелешин оценил свой дебютный мяч в РПЛ с передачи Зорина: «Как в сказке»

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин оценил свой дебютный гол в РПЛ в матче 14-го тура с «Химками» (5:0).

На 83-й минуте 18-летний воспитанник красно-белых забил после передачи другого выпускника академии клуба Даниила Зорина.

«Нашей связке с Зориным, наверное, лет 7. Еще вчера мы вместе в академии играли, а сегодня он мне за основу отдает, а я забиваю. Как в сказке...» — сказал Мелешин.

Мелешин забил третий гол в сезоне-2022/23 и первый для себя в РПЛ. До этого футболист отличался только в Кубке России.