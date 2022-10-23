Мелешин оценил свой дебютный мяч в РПЛ с передачи Зорина: «Как в сказке»
Нападающий «Спартака» Мелешин оценил свой дебютный мяч в РПЛ с передачи Зорина
Нападающий «Спартака» Павел Мелешин оценил свой дебютный гол в РПЛ в матче 14-го тура с «Химками» (5:0).
На 83-й минуте 18-летний воспитанник красно-белых забил после передачи другого выпускника академии клуба Даниила Зорина.
«Нашей связке с Зориным, наверное, лет 7. Еще вчера мы вместе в академии играли, а сегодня он мне за основу отдает, а я забиваю. Как в сказке...» — сказал Мелешин.
Мелешин забил третий гол в сезоне-2022/23 и первый для себя в РПЛ. До этого футболист отличался только в Кубке России.
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|29
|
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|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
7
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|6
|2
|5
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|20
|
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|13
|6
|2
|5
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|20
|
9
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|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
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|3
|5
|5
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|
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|14
|3
|4
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|13
|
12
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|13
|4
|1
|8
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|
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|Факел
|14
|1
|9
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|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
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Торпедо М
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|1
|2
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Факел
|14
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