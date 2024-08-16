Нападающий Секу Койта хочет назвать своего жеребенка в честь ЦСКА

Малийский нападающий ЦСКА Секу Койта рассказал о своем увлечении лошадьми.

«Мне очень нравится ездить верхом — это мое хобби. У меня в Мали три коня, и часто в отпуске я катаюсь на них. Такая прогулка меня расслабляет и отвлекает от всего. А когда я не в стране, мои братья заботятся и ухаживают за лошадьми.

Как раз одна из моих лошадей сейчас ждет жеребенка. Думаю, назову его в честь ПФК ЦСКА — подберу какое-нибудь имя, связанное с клубом», — приводит слова Койты пресс-служба армейцев.

Койта пополнил состав ЦСКА этим летом в качестве свободного агента, подписав контракт до лета 2027 года.

В последние пять лет малиец выступал за «Зальцбург». В прошлом сезоне футболист провел 24 матча за австрийскую команду, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.