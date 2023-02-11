Комличенко: «Результат второстепенен, но нельзя так проигрывать даже в товарищеских матчах»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко оценил выступление команды на Winline Зимнем кубке РПЛ.

— Все переживают, что «Ростов» забил ноль голов на турнире. Для болельщиков это тревожная тенденция.

— Да и не только для болельщиков, но и для нас. Что-то не получается, что-то надо по-любому делать. Печальная ситуация. За три игры ноль голов. Хотя претензии в основном к нападающим, ко мне.

— Когда вы лишились шансов на победу на турнире, сказали, что в принципе все равно на результат. Но вот именно эта история с отсутствием голов тревожит?

— Да. Результат второстепенен, но нельзя так проигрывать даже в товарищеских матчах. Сегодня плюс-минус была контрольная игра перед официальными.