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Комличенко: «Я привык, что судьи в РПЛ не ставят пенальти. Что мне сейчас сделать?»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» (0:4) в заключительном матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

— В РПЛ судьи не ставят пенальти, не поставили и сейчас в товарищеском матче. Тебя не пугает эта тенденция? Хотя судят те же арбитры, что и в РПЛ.

— Да я уже привык. Что мне сделать сейчас?

— Ты в одном моменте психанул и прямо пробил в сторону скамейки...

— Нет, там больше психанул, потому что обрезали и по-детски сыграли. Это не на свисток была реакция.

— Ты ни в кого не попал?

— Нет. Если попал, извиняюсь.

— Сегодня была жесткая игра. Это принципиальность матча с «Краснодаром»?

— Не знаю, может быть. Но некоторые моменты, мне кажется, излишни. Так откровенно все равно не надо жестить.

— Главный тренер, наверное, не очень доволен происходящим. Что-то успел сказать?

— Да нет, наверное, на разборное все посмотрим. Работы много. Работы надо ошибками. Есть, над чем подумать всем. Результат не устраивает. Он хоть и второстепенен, но не устраивает.

Николай Комличенко
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Спартак

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 7
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