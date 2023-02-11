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Алаев: «Я очень рад за Дзюбу, очень рад за «Локомотив»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал журналистам, что думает о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

— Я очень рад за Артема, очень рад за «Локомотив». Когда такие звезды, Артем звезда, играют в РПЛ. Честно говоря, мне было немного обидно, когда он играл в Турции. Я очень рад, что он вернулся в Премьер-лигу. Хотел бы увидеть его в сборной? Очень рад его видеть в РПЛ, если он своей игрой будет заслуживать вызова с сборную, уверен, Карпин его пригласит.

— Поможет ли это «Локомотиву» выбраться из болота?

— Дзюба — топовый игрок. Уверен, что если он наберет кондиции и будет мотивирован, он точно поможет клубу. Я считаю, что это шикарный трансфер. Я очень рад. С точки зрения спорта и медийности, все только и этого выиграют.

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Александр Алаев
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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