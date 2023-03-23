Полузащитник «Торпедо» Эркинов из-за травмы не полетел в расположение сборной Узбекистана

Полузащитник «Торпедо» Хожимат Эркинов из-за травмы не примет участие в сборах национальной команды Узбекистана, сообщает пресс-служба московского клуба.

24 марта сборная Узбекистана проведет товарищеский матч против Боливии, а 28 марта сыграет контрольный матч с Венесуэлой.

Эркинов выступает за «Торпедо» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в РПЛ, отличившись одной голевой передачей.