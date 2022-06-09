Бюджет «Краснодара» в 2023 году составит от 4,5 до 5 миллиардов рублей

По информации «СЭ», бюджет «Краснодара» в 2023 году составит от 4,5 до 5 миллиардов рублей.

В нынешнем году по данным СМИ бюджет футбольного клуба составляет порядка 5,5 миллиарда рублей.

В сезоне-2021/22 «Краснодар» занял четвертое место в РПЛ с 50 очками в 30 матчах.

Ранее председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов сообщал, что «Краснодар» решил проблемы с финансированием.