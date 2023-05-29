Нападающий «Ленинградца» Дмитриев перейдет в «Урал»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Ленинградца» Игорь Дмитриев летом перейдет в «Урал». Восемнадцатилетний игрок будет тренироваться с основной командой.

В этом сезоне Дмитриев за «Ленинградец» провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 9 ассистов.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 29 матчах.