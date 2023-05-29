Белоус — об Абаскале: «Не стоит его увольнять»
Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус в интервью «СЭ» высказал мнение о ситуации в «Спартаке».
— «Спартак» потерял очки в матче с «Пари НН». Есть объяснение?
— Осечка ЦСКА в Краснодаре сделала «Спартак» фаворитом в битве за серебро. Однако он этим шансом не воспользовался, споткнулся на аутсайдере. Моментов-то хватало — и у Промеса, и у Мозеса, и у других ребят. Но мяч не шел в ворота. Что ж, бывает. Впрочем, тут надо похвалить и Юрана. Похоже, он успел передать своим футболистам качества, которыми был силен еще в игровые годы — злость, бесстрашие, неуступчивость. Нижегородцы здорово обороняются, смело вступают в единоборства, цепляются за каждый мяч. А в матче со «Спартаком» еще и Нигматуллин сыграл великолепно!
— Главный вопрос к Абаскалю по итогам весны?
— Чужая семья — потемки. Так и с футбольным клубом. Трудно составить объективную картину, не зная ситуации изнутри. Осенью Абаскалю накидали вистов, называли выдающимся тренером. Но нынешний «Спартак» уже не так хорош, как в первой половине сезона. Что-то разладилось. И в игре, и в микроклимате. Тогда команда была управляемой, сейчас — нет. По матчу с «Нижним» даже выделить некого. Разве что старательного трудягу Литвинова...
— Печальная картина.
— И все-таки не стоит спартаковским руководителям делать резких движений и уж тем более увольнять Абаскаля. Уверен, команда будет в призерах. А это после прошлогоднего десятого места — огромный шаг вперед.
— «В призерах» — значит, с бронзой?
— Да. О серебре теперь можно забыть. ЦСКА его уже не упустит.
Перед последним туром «Спартак» с 53 очками занимает третье место в РПЛ, отставая от ЦСКА, занимающего вторую строчку, на одно очко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9