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Сегодня, 15:25

Белоус — об Абаскале: «Не стоит его увольнять»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус в интервью «СЭ» высказал мнение о ситуации в «Спартаке».

— «Спартак» потерял очки в матче с «Пари НН». Есть объяснение?

— Осечка ЦСКА в Краснодаре сделала «Спартак» фаворитом в битве за серебро. Однако он этим шансом не воспользовался, споткнулся на аутсайдере. Моментов-то хватало — и у Промеса, и у Мозеса, и у других ребят. Но мяч не шел в ворота. Что ж, бывает. Впрочем, тут надо похвалить и Юрана. Похоже, он успел передать своим футболистам качества, которыми был силен еще в игровые годы — злость, бесстрашие, неуступчивость. Нижегородцы здорово обороняются, смело вступают в единоборства, цепляются за каждый мяч. А в матче со «Спартаком» еще и Нигматуллин сыграл великолепно!

— Главный вопрос к Абаскалю по итогам весны?

— Чужая семья — потемки. Так и с футбольным клубом. Трудно составить объективную картину, не зная ситуации изнутри. Осенью Абаскалю накидали вистов, называли выдающимся тренером. Но нынешний «Спартак» уже не так хорош, как в первой половине сезона. Что-то разладилось. И в игре, и в микроклимате. Тогда команда была управляемой, сейчас — нет. По матчу с «Нижним» даже выделить некого. Разве что старательного трудягу Литвинова...

— Печальная картина.

— И все-таки не стоит спартаковским руководителям делать резких движений и уж тем более увольнять Абаскаля. Уверен, команда будет в призерах. А это после прошлогоднего десятого места — огромный шаг вперед.

— «В призерах» — значит, с бронзой?

— Да. О серебре теперь можно забыть. ЦСКА его уже не упустит.

Перед последним туром «Спартак» с 53 очками занимает третье место в РПЛ, отставая от ЦСКА, занимающего вторую строчку, на одно очко.

Полностью интервью Юрия Белоуса читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Юрий Белоус
0
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Нападающий «Ленинградца» Дмитриев перейдет в «Урал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
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Урал – Сочи
 - : -
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