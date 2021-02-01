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Костюков и Грицаенко перешли в «Рубин»

21:12
Михаил Костюков. Фото ФК «Тамбов».
Михаил Костюков. Фото ФК «Тамбов».
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В «Рубин» в статусе свободного агента перешел защитник Алексей Грицаенко. Соглашение рассчитано на четыре года, информирует сайт казанского клуба.

Также в «Рубин» в статусе свободного агента перешел полузащитник Михаил Костюков. Срок его контракта тоже составит четыре года.

В нынешнем сезоне 25-летний защитник принял участие в 10 матчах РПЛ в составе «Тамбова» и забил 1 гол. В пассиве игрока 1 желтая и 1 красная карточки.

29-летний полузащитник сыграл в 16 матчах РПЛ за «Тамбов», забил 1 гол, сделал 1 голевую передачу и получил 4 желтые карточки.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/news

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