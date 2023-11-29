Нападающий «Динамо» Тюкавин признался, что его откормила жена
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал подробности своей семейной жизни. Этим летом футболист женился на возлюбленной Алене Шабуровой.
«Моя жена Алена меня откормила, так что я стал больше весить (смеется). Если серьезно, то особо ничего и не изменилось, просто формально узаконили свои отношения», — заявил Тюкавин в интервью пресс-службе бело-голубых.
В этом сезоне 21-летний Тюкавин провел за «Динамо» 20 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 8 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3