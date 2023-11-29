Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:17

Нападающий «Динамо» Тюкавин признался, что его откормила жена

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал подробности своей семейной жизни. Этим летом футболист женился на возлюбленной Алене Шабуровой.

«Моя жена Алена меня откормила, так что я стал больше весить (смеется). Если серьезно, то особо ничего и не изменилось, просто формально узаконили свои отношения», — заявил Тюкавин в интервью пресс-службе бело-голубых.

В этом сезоне 21-летний Тюкавин провел за «Динамо» 20 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 8 миллионов евро.

Источник: https://fcdm.ru/
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
2
0
Читайте также
Перри покинет «Чикаго» на фоне слухов о его романе с мамой Бедарда
«Было бы идеально выиграть золото со «Спартаком» и уехать в Европу». Интервью Хлусевича
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капитан «Локомотива» Баринов — о матче с «Зенитом»: «Надеюсь, боженька будет на моей стороне»

Тюкавина, Волкова и Карпукаса номинировали на премию «Первая пятерка»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости