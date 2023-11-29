Нападающий «Динамо» Тюкавин признался, что его откормила жена

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал подробности своей семейной жизни. Этим летом футболист женился на возлюбленной Алене Шабуровой.

«Моя жена Алена меня откормила, так что я стал больше весить (смеется). Если серьезно, то особо ничего и не изменилось, просто формально узаконили свои отношения», — заявил Тюкавин в интервью пресс-службе бело-голубых.

В этом сезоне 21-летний Тюкавин провел за «Динамо» 20 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 8 миллионов евро.