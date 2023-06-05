Нападающий «Динамо» Федор Смолов женился на модели Карине Истоминой

Нападающий «Динамо» Федор Смолов женился на своей девушке Карине Истоминой. Молодожены опубликовали фотографии в своих социальных сетях.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Смолов в сезоне-2022/23 провел 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

29-летняя Истомина является моделью, блогером и диджеем, также она ведет YouТube-канал «Справиться проще», где с экспертом обсуждает проблемы ментального здоровья.