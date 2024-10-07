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Сегодня, 11:20

Мусаев — о матче с «Динамо»: «В первом тайме должны были забивать 3-4 гола и закрывать все вопросы по игре»

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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре армейцев против «Динамо» (2:1) в 11-м туре РПЛ.

«В первом тайме могли закрывать все вопросы по игре, должны были забивать 3-4 гола. Но довели до такого, что была ничья и равная игра. «Динамо» немного перехватывало инициативу, но мы выиграли — топ. У нас был план на игру, и он хорошо работал. Если «Динамо» мяч теряет, то нападающие сразу за спину бегут, и первая передача должна быть вперед», — сказал Мусаев «СЭ».

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 очков. «Динамо» находится на пятой строчке, уступая армейцам по дополнительным показателям.

В следующем матче бело-голубые сыграют в гостях с «Рубином» 20 октября, а красно-синие днем ранее встретятся на выезде с махачкалинским «Динамо».

Александр Абустин

Тамерлан Мусаев
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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