«Намек на то, что пора мне паковать вещи?» Зачем футболисты «Ростова» подарили Карпину рюкзак

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил футболистов за поздравления с днем рождения. 2 февраля ему исполнился 51 год. Игроки «Ростова» подарили ему модный рюкзак.

— Какое-то неимоверное количество поздравлений, пожеланий. Попытался всем ответить, никого не пропустить. Хочу еще раз поблагодарить всех, кто вспомнил об этом дне, — сказал Карпин в интервью клубному каналу.

Конечно, поблагодарить наших футболистиков. Даже сделали такие модные подарочки. Рюкзак подарили. Только не очень понимаю. Есть две версии. Первая, они хотят, чтобы я стал таким же модным как они, хотя мне уже 51 год. Вторая, намек на то, что пора мне паковать вещи и отсюда сваливать. Но это мы у них узнаем.

Отдельно хочу отметить Саплинова. Сап, вот ты долго думал, что сказать. И пожелал того, чего не пожелаешь злейшему врагу. Если бы у меня было больше таких футболистов как ты, то я бы точно до 51 года не дотянул бы. Поэтому повнимательнее со своими желаниями.