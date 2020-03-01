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«Наконец-то вернулся футбол». Глушаков — о старте второй части сезона

09:15
Денис Глушаков. Фото Магомед Абасов, ФК «Ахмат»., "СЭ"
Денис Глушаков. Фото Магомед Абасов, ФК «Ахмат»., "СЭ"
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поблагодарил болельщиков за поддержку. Его команда сыграла вничью с «Ростовом» (1:1) в 20-м туре чемпионата России.

— Наконец-то вернулся футбол, — написал Глушаков в Instagram. — Борьба, эмоции, битва за очки. Огромное спасибо всем болельщикам за поддержку.

33-летний Денис Глушаков в текущем сезоне провел 17 матчей за «Ахмат» и забил три мяча.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B9LjMRloLf2/?igshid=p3bbg9bhn3j7

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