Набабкин остается в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил «СЭ», что защитник Кирилл Набабкин продлит контракт с клубом. Контракт 33-летнего защитника истек 31 июля.

— ЦСКА продлит контракт с Кириллом Набабкиным?

— Набакин остается в ЦСКА. Нужно уладить технические нюансы. И тогда мы окончательно обо всем договоримся. Кирилл очень старается. Он понимает, что ему, наверное, несколько лет еще осталось провести в большом футболе. Нам импонирует его отношение к делу. Что-то может получаться, что-то — нет. Но в целом, по совокупности матчей Кирилл заслужил, чтобы как минимум еще один сезон провести в ЦСКА. (Виталий Айрапетов)

Набабкин перешел в ЦСКА в 2010 году из «Москвы». В составе армейцев он провел в общей сложности 249 матчей и забил 4 мяча во всех турнирах.

С ЦСКА Набабкин выиграл три чемпионата, два Кубка и три Суперкубка России.