На стадионе «Уфы» в середине мая постелют новый газон из Италии
08:56
«Уфа» в своем Twitter-аккаунте сообщила, что на домашнем стадионе «Нефтяник» будет заменен газон. Новое покрытие будет положено в середине мая.
— Футбольный клуб «Уфа» в середине мая заменит траву на домашнем стадионе «Нефтяник». Новый газон уже везут в столицу Башкортостана из Италии. Ориентировочно через две недели он будет в Уфе, — говорится в сообщении «Уфы».
На стадионе ФК «Уфа» постелят новый газон из Италии— ФК УФА (@UfaFc) April 25, 2020
Футбольный клуб «Уфа» в середине мая заменит траву на домашнем стадионе «Нефтяник». Новый газон уже везут в столицу Башкортостана из Италии. Ориентировочно через две недели он будет в Уфе. pic.twitter.com/Peqer0D4Ax