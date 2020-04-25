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На стадионе «Уфы» в середине мая постелют новый газон из Италии

08:56
Стадион «Нефтяник». Фото Александр Федоров, "СЭ"
Стадион «Нефтяник». Фото Александр Федоров, "СЭ"
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«Уфа» в своем Twitter-аккаунте сообщила, что на домашнем стадионе «Нефтяник» будет заменен газон. Новое покрытие будет положено в середине мая.

— Футбольный клуб «Уфа» в середине мая заменит траву на домашнем стадионе «Нефтяник». Новый газон уже везут в столицу Башкортостана из Италии. Ориентировочно через две недели он будет в Уфе, — говорится в сообщении «Уфы».

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