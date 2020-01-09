На стадионе «Спартака» появится памятник Игорю Нетто

Сегодня, в день 90-летия со дня рождения Игоря Нетто, на трибуне C стадиона «Открытие Арена» была открыта памятная табличка.

Как информирует официальный сайт «Спартака», позднее рядом с трибуной, которая носит имя легендарного полузащитника, появится памятник.

Напомним, что по предложению председателя Комитета ветеранов футбола РФС Александра Мирзояна исполком РФС принял решение посвятить 21-й тур РПЛ памяти Игоря Нетто. 9 марта «Спартак» примет «Краснодар».

Легендарный поступок Игоря Нетто на ЧМ-62. Что это было?

Легендарный поступок Игоря Нетто на ЧМ-62. Что это было?