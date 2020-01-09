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На стадионе «Спартака» появится памятник Игорю Нетто

17:44
Памятная табличка на трибуне С стадиона «Открытие Арена». Фото ФК «Спартак»
Памятная табличка на трибуне С стадиона «Открытие Арена». Фото ФК «Спартак»
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Сегодня, в день 90-летия со дня рождения Игоря Нетто, на трибуне C стадиона «Открытие Арена» была открыта памятная табличка.

Как информирует официальный сайт «Спартака», позднее рядом с трибуной, которая носит имя легендарного полузащитника, появится памятник.

Напомним, что по предложению председателя Комитета ветеранов футбола РФС Александра Мирзояна исполком РФС принял решение посвятить 21-й тур РПЛ памяти Игоря Нетто. 9 марта «Спартак» примет «Краснодар».

Легендарный поступок Игоря Нетто на ЧМ-62. Что это было?

28&nbsp;октября 1956 года. Москва. Футболисты &laquo;Спартака&raquo; выходят на&nbsp;матч против ЦДСА в&nbsp;ранге чемпиона СССР. С&nbsp;чемпионским знаменем&nbsp;&mdash; капитан красно-белых Игорь Нетто.

Легендарный поступок Игоря Нетто на ЧМ-62. Что это было?

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2020-01-09-na_tribune_c_otkryta_imennaya_tablichka_igorya_netto/

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