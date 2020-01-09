На стадионе «Спартака» появится памятник Игорю Нетто
17:44
Сегодня, в день 90-летия со дня рождения Игоря Нетто, на трибуне C стадиона «Открытие Арена» была открыта памятная табличка.
Как информирует официальный сайт «Спартака», позднее рядом с трибуной, которая носит имя легендарного полузащитника, появится памятник.
Напомним, что по предложению председателя Комитета ветеранов футбола РФС Александра Мирзояна исполком РФС принял решение посвятить 21-й тур РПЛ памяти Игоря Нетто. 9 марта «Спартак» примет «Краснодар».
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2020-01-09-na_tribune_c_otkryta_imennaya_tablichka_igorya_netto/
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