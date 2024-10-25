На Мадагаскаре выбирали более великий клуб из «Спартака» и «Зенита»

Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа ответил на вопрос о российских футбольных командах.

— Я знаю «Спартак» и киевское «Динамо». «Спартак» ведь еще существует?

— Конечно! Знают ли тогда на Мадагаскаре о «Зените»?

— Да! Они же выиграли Кубок УЕФА! Смотрел ту игру по телевизору. Хотел бы посетить матч «Спартака» и «Зенита».

— Какую команду вы считаете более великой: «Спартак» или «Зенит»?

— «Спартак»! Ха-ха.

— А если сравнивать с киевским «Динамо»?

— Тогда они здорово конкурировали.

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