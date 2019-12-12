«На Карреру похож». Дмитрия Комбарова сравнили с бывшим тренером «Спартака»
21:42
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров опубликовал фотографию из отпуска в своем Instagram.
«На фотке на Карреру похож», — написал в комментариях под фото Комбарова пользователь yuran081263.
Массимо Каррера тренировал «Спартак» с 2016-й по 2018 год. Под руководством итальянца 32-летний Комбаров становился чемпионом России-2016/17 и выигрывал Суперкубок страны-2017.
55-летний Каррера возглавил АЕК 8 декабря.
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