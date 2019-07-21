На чаше "Ростов Арены" процитировали Карпина. Фото

После матча 2-го тура чемпионата России "Ростов" - "Спартак" на чаше стадиона "Ростов Арена" появилась цитата главного тренера ростовчан Валерия Карпина. На внешней стороне арены бегущей строкой было написано "Ну и?". Этой цитатой специалист, который ранее работал с красно-белыми, регулярно отвечает на вопросы журналистов.

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