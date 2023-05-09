Защитник «Сочи» Сиссако — о Бердыеве: «Он попробовал что-то привнести, но это было сложно»

Защитник «Сочи» Мусса Сиссако в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уходе Курбана Бердыева из клуба.

«Бердыев хороший тренер. Правда, он недолго проработал в клубе. Он попробовал что-то привнести, но это было сложно. Сейчас у нас новый тренер, нам нужно работать с ним. Он помогает нам обретать уверенность на поле и показывать качество», — сказал Сиссако «СЭ».

10 апреля стало известно, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.