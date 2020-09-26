Мурад Мусаев: «После побед всегда легче восстанавливаться»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил, в каком состоянии команда подходит к матчу 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

— После побед всегда легче восстанавливаться, думаю, с этим проблем не будет, — сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер». — Эмоциональный фон хороший. Между играми было четыре дня — этого вполне достаточно.

Мы не должны разделять матчи на важные и неважные. Мы хотим подниматься вверх в чемпионате. Идем от игры к игре. Если начнешь разделять матчи, то нигде не выиграешь.

Ари только после паузы на матчи сборных начнет тренироваться. Есть небольшая вероятность, что Вандерсон будет готов к ответному матчу с ПАОКом, но его ждет повторное обследование.