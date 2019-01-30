Мурад Мусаев: "Краснодар" должен был крупно побеждать "Бэйцзин"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал контрольный матч против "Бэйцзин Жэньхэ" (1:1). По его словам, команду подвела реализация.

- Соперник забил гол с центра, фактически у них больше моментов не было, - сказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе. - Мы должны были побеждать крупно, но не реализовали большую часть моментов. Это наша проблема, нам нужно улучшать этот компонент игры. Мы провели большую часть матча в атаке.

Соперник сохранял комфортный счет и практически не атаковал. Мы находимся в неоптимальном состоянии, но довольны тем, как прошла первая часть сбора. Будем становиться лучше, легче. Необходимо добавить в реализации.