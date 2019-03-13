Мурад Мусаев: "Игнатьев решил рассказать, какая у него должна быть зарплата"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Валенсии" прокомментировал ситуацию с Иваном Игнатьевым, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Подписание контрактов с воспитанниками и все, что об этом пишут в прессе, как-то влияет на команду?

– Нет, у нас завтра важный день .Мы добились исторического результата и имеем хорошие шансы пройти дальше. Нам не до каких-то слухов и разговоров. Закрою тему – вы говорите о контрактах, но в них нет проблемы. Есть в том, что Игнатьев, которого мы воспитывали семь лет, вкладывали душу, давали шансы... У него в последнее время появились агенты, которые дали ему большие деньги, и он нам решил рассказать, какая у него должна быть зарплата, какие отступные, как клуб должен вести себя со своими воспитанниками. Это типичная история для России, таких случаев было, наверное, десять, и будет еще в период лимита. И это нормально, но только не в футбольном клубе "Краснодар". Мы эту страницу перевернули, она нас уже не интересует. Мы думаем только о футболе и о том, как пройти дальше. (Екатерина Потапова)