Мозес прилетел в Москву
Нигерийский футболист Виктор Мозес перешел из лондонского «Челси» в московский «Спартак». Арендное соглашение с 29-летним полузащитником рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа.
Мозес уже прилетел в Москву. В ближайшее время должна состояться его официальная презентация.
В прошлом сезоне Мозес представлял на правах аренды турецкий «Фенербахче» и итальянский «Интер». С миланским клубом он дошел до финала Лиги Европы. В общей сумме за «Фенербахче» и «Интер» он провел 27 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.