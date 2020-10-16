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Мозес прилетел в Москву

15:22
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Нигерийский футболист Виктор Мозес перешел из лондонского «Челси» в московский «Спартак». Арендное соглашение с 29-летним полузащитником рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа.

Мозес уже прилетел в Москву. В ближайшее время должна состояться его официальная презентация.

В прошлом сезоне Мозес представлял на правах аренды турецкий «Фенербахче» и итальянский «Интер». С миланским клубом он дошел до финала Лиги Европы. В общей сумме за «Фенербахче» и «Интер» он провел 27 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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