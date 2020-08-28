Полузащитник «Спартака» Алекс Крал считает, что серьезно прибавил в игре за тот год, что провел в московском клубе.

— В первую очередь я стал сильнее тактически. Мой функционал расширился за счет того, что играю опорником, а не «восьмеркой», как раньше. Прибавил в единоборствах, — цитирует Крала сайт красно-белых.

— А «Спартак» стал сильнее за этот год?

— Безусловно. К этому сезону мы готовы лучше. Состав сейчас примерно тот же самый, что был в момент появления Доменико Тедеско. При этом команда стала сыграннее, и последние игры это доказывают. А новые игроки помогут нам прибавить еще.

— Довольно часто слышны претензии, что нынешний «Спартак» мало забивает в позиционных атаках. Это можно назвать проблемой?

— У нас классно получаются контратаки, и логично этим пользоваться. Со стандартов тоже забиваем. Не так уж все плохо.

— В бытовом плане долго привыкал к Москве?

— Менталитет чехов похож на российский, поэтому сложностей не было никаких. Мне нравятся город, атмосфера и люди в «Спартаке». А хорошее настроение помогает оптимально готовиться к каждому матчу.

— Ты отмечал в одном из интервью, что в Чехии исторически относятся с негативом ко всему российскому. Виной тому политика прежних времен. Не приходилось оправдываться на родине за свой выбор?

— Такое отношение касается старшего поколения, но не молодежи. Я сам далек от всего, что связано с политикой, концентрируюсь на важных для меня вещах. Если бы среди моих друзей было много 70-летних дедулек, то, возможно, пришлось бы говорить на эту тему чаще. Но это не так.