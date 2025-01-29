Карпин — о шансах «Спартака» на чемпионство: «Нужно стать семьей, как при Романцеве»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Карпин в интервью «СЭ» высказался о шансах команды выиграть чемпионат России-2024/25.

— Как считаете, своей нынешней игрой и характером «Спартак» заслуживает чемпионства? Что ему для этого требуется?

— Как тренеру «Ростова» мне не очень удобно разбирать игру «Спартака» и оценивать его шансы в чемпионате. Скорее это дело Станковича или журналистов. Хотя не скрою, что, как и все, кто прожил в «Спартаке» хотя бы часть своей жизни, продолжаю следить за его судьбой, которая складывается по-разному. Что ж, сезон на сезон не приходится. Но мне кажется, если «Спартаку» удастся вновь стать той семьей, какой он был в победные времена Романцева, то это может стать шагом к возвращению золотой мечты его болельщиков.