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Сегодня, 22:06

Мостовой считает, что Дзюба сможет стать лучшим бомбардиром в истории России

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о желании форварда «Локомотива» Артема Дзюбы побить бомбардирский рекорд экс-игрока «Зенита» Александра Кержакова.

«Я думаю, что Артем должен догнать Александра по голам и превзойти его достижение, пять мячей — вполне достижимый показатель при оставшемся количестве матчей в чемпионате. За кого из них я переживаю больше? Не люблю сравнивать, у каждого поколения есть свои условности: кто-то шесть раз становился чемпионом России, а другой, например, одержал одну победу в серии А, но для меня это будет весомее», — цитирует Мостового RT.

41-летний Кержаков, завершивший карьеру игрока в 2017 году, всего забил 233 гола. На счету 35-летнего Дзюбы на данный момент 229 голов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1260488-mostovoi-dzyuba-futbol-bombardir
Александр Кержаков
Александр Мостовой
Артем Дзюба
Футбол
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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