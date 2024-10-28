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Мостовой пожелал здоровья полузащитнику «Локомотива» Батракову, который получил повреждение в матче с «Зенитом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой пожелал здоровья хавбеку «Локомотива» Алексею Батракову, который из-за травмы не смог доиграть матч 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

19-летний россиянин забил единственный гол железнодорожников и был заменен на 90-й минуте.

«Неприятный момент. Мне тоже били часто по голеностопу, как Батракову. Ему не повезло. Вроде, Мантуан бил по воротам и деть ногу было некуда, но можно было чуть-чуть притормозить и смягчить. Но бразильца тоже понять можно. Неудачно попал. Здоровья Алексею! Я с этими голеностопами всю жизнь мучался, потому что тоже в подкатах стелились. Я тоже крутил и вертел, поэтому получал», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

В сезоне-2024/25 Батраков провел 13 матчей за «Локомотив» в чемпионате России, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
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Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
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Зенит – Локомотив
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28.10 18:30
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 8
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Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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