Мостовой пожелал здоровья полузащитнику «Локомотива» Батракову, который получил повреждение в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой пожелал здоровья хавбеку «Локомотива» Алексею Батракову, который из-за травмы не смог доиграть матч 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

19-летний россиянин забил единственный гол железнодорожников и был заменен на 90-й минуте.

«Неприятный момент. Мне тоже били часто по голеностопу, как Батракову. Ему не повезло. Вроде, Мантуан бил по воротам и деть ногу было некуда, но можно было чуть-чуть притормозить и смягчить. Но бразильца тоже понять можно. Неудачно попал. Здоровья Алексею! Я с этими голеностопами всю жизнь мучался, потому что тоже в подкатах стелились. Я тоже крутил и вертел, поэтому получал», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

В сезоне-2024/25 Батраков провел 13 матчей за «Локомотив» в чемпионате России, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.