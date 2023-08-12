Уилкшир верит в успех Захаряна в «Реале Сосьедад»: «У него есть все необходимые качества для этого»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Верю, что Захарян будет преуспевать в «Реале Сосьедад». Считаю, что он обладает всеми необходимыми качествами для достижения успеха там. Я хоть никогда и не играл в ла лиге, но там фантастический футбол! Если Арсен будет открыт для перемен и будет расти как личность и футболист, то он добьется хороших результатов благодаря своему таланту. Но, конечно, его уход — большая потеря для «Динамо», — сказал Уилкшир «СЭ».

По информации «СЭ», до завершения сделки по переходу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» осталось уладить детали личного контракта.

Ранее «СЭ» сообщал, что баскский клуб заплатит за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.