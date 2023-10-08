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Сегодня, 22:00

Мостовой об Абаскале: «Люди с рыжими волосами — очень фартовые»

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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии «СЭ» высказался о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

В воскресенье, 8 октября «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.

«Несколько дней назад все обсуждали, что будет с Абаскалем, если ЦСКА одержит победу над «Спартаком». Будет ли это последней каплей? Я говорил: «Ребят, даже если и проиграют, он выйдет и скажет, что все наверстает». Перед игрой с «Сочи» был такой же ажиотаж. «Спартак» как-то затолкал мяч на 90-й минуте, выиграл и все опять утихло.
Знаете, есть у нас в культуре пословицы разные про людей с рыжими волосами, вроде как они фартовые очень. Это я просто в шутку, но думаю, сейчас также все успокоится», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Гильермо Абаскаль возглавляет команду с июня 2022 года. Контракт 34-летнего испанца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 0
8.10 16:30
Динамо – Факел
 0 : 0
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 2 : 2
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 0 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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