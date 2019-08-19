Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой дал прогноз на матч 6-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«День дерби. Мне кажется, перевес на стороне «Спартака» — прежде всего, потому, что он играет дома, — написал Мостовой в Instagram. — Плюс несколько матчей подряд выиграны, пусть и не без проблем. Вопросы к «Спартаку» есть — и по игре, и по составу есть. У ЦСКА, с учетом травм, вариантов практически нет. И если сравнивать имеющиеся составы, «Спартак» должен доказать свою силу.



Никто не угадает, будет футбол закрытым или атакующим. Многое будет зависеть от первых минут, случится ли быстрый мяч, начнут ли игроки допускать ошибки и нервничать. Не думаю, что какая-то из команд осознанно отдаст инициативу. Все-таки обе умеют играть в контратакующий футбол, и никто не захочет уступать это право сопернику. Исход матча во многом будет зависеть от того, кто допустит меньше ошибок».

«Спартак» — ЦСКА: чемпионат России, премьер-лига, 6-й тур, 19 августа 2019 года, прямая трансляция матча, начало — 20.00 (мск)