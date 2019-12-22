Москалев, Левников и Галимов вызваны на сбор судей РПЛ

Объявлены имена арбитров, вызванных на сбор судей премьер-лиги, который пройдет с 7 по 16 февраля в Турции.

В списке приглашенных два судьи с минимальным числом игр в чемпионате России-2019/20 — Владимир Москалев и Кирилл Левников, которые отработав в 1-м и 2-м турах соответственно, больше назначений не получили. Кроме них вызван Роман Галимов, вообще не судивший ни в одной из лиг с апреля этого года.

Общий список выглядит так: Владислав Безбородов, Василий Казарцев, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Артем Любимов, Иван Сиденков (все — Санкт-Петербург), Алексей Еськов, Сергей Карасев, Алексей Матюнин, Павел Шадыханов (все — Москва), Виталий Мешков, Игорь Панин, Евгений Турбин (все — Дмитров), Алексей Амелин (Тула), Станислав Васильев (Ижевск), Михаил Вилков (Нижний Новгород), Николай Волошин (Смоленск), Роман Галимов (Улан-Удэ), Анатолий Жабченко (Краснодар), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Евгений Кукуляк (Калуга), Павел Кукуян (Сочи), Владимир Москалев (Воронеж) и Алексей Сухой (Люберцы). (Александр Бобров)