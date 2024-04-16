Морозов: «В РПЛ никто не показывает чемпионский футбол»

Бывший защитник «Спартака» Геннадий Морозов заявил, что ни одна команда в РПЛ не показывает чемпионский футбол.

«Сейчас в РПЛ никто не показывает чемпионский футбол. Скорее всего, это происходит из-за того, что нет международных соревнований, варимся в собственном соку», — приводит слова Морозова Legalbet.

На первом месте в турнирной таблице чемпионата России идет «Зенит», набравший 47 очков. На второй строчке находится «Краснодар» (43). Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38).