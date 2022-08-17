В «Войводине» подтвердили переход 17-летнего защитника Майсторовича в «Динамо»

Спортивный директор «Войводины» Марко Йованович подтвердил, что защитник команды Милан Майсторович переходит в «Динамо».

Вчера, 16 августа, «СЭ» сообщал, что 17-летний серб уже прилетел в Москву для заключения контракта с бело-голубыми.

«Да, мы действительно договорились о переходе Милана Майсторовича в «Динамо», — приводит Sport24 слова Йовановича.

По данным «СЭ», Майсторович сможет выступать за «Динамо» с февраля 2023 года, когда ему исполнится 18 лет, поскольку международные трансферы футболистов до 18 лет запрещены. До этого момента он продолжит играть за «Войводину».

В прошлом сезоне Майсторович принял участие в 18 матчах молодежной команды «Войводины» и забил 1 гол. Также футболист в составе сборной Сербии дошел до полуфинала чемпионата Европы-2022 среди игроков до 17 лет, который проходил с 16 мая по 1 июня.