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В «Войводине» подтвердили переход 17-летнего защитника Майсторовича в «Динамо»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Войводины» Марко Йованович подтвердил, что защитник команды Милан Майсторович переходит в «Динамо».

Вчера, 16 августа, «СЭ» сообщал, что 17-летний серб уже прилетел в Москву для заключения контракта с бело-голубыми.

«Да, мы действительно договорились о переходе Милана Майсторовича в «Динамо», — приводит Sport24 слова Йовановича.

По данным «СЭ», Майсторович сможет выступать за «Динамо» с февраля 2023 года, когда ему исполнится 18 лет, поскольку международные трансферы футболистов до 18 лет запрещены. До этого момента он продолжит играть за «Войводину».

В прошлом сезоне Майсторович принял участие в 18 матчах молодежной команды «Войводины» и забил 1 гол. Также футболист в составе сборной Сербии дошел до полуфинала чемпионата Европы-2022 среди игроков до 17 лет, который проходил с 16 мая по 1 июня.

Александр Кокорин. «Фиорентина» должна заплатить 3,6 миллиона евро за разрыв контракта с Кокориным, «Лечче» арендовал Норманна, «Динамо» подпишет таланта из Сербии

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-17-v-voyvodine-podtverdili-perekhod-maystorovicha-v-dinamo
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 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
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