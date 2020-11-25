Молодежка «Зенита» разгромила «Строгино», «Спартак» проиграл «Краснодару»
«Зенит» разгромил «Строгино» в матче 11-го тура первенства молодежных команд — 4:0. Петербуржцы занимают первое место в таблице, одержав 10 побед в 11 матчах.
В другой игре «Краснодар» на выезде с минимальным счетом обыграл «Спартак» и догнал его в таблице по очкам.
Первенство России
Молодежные команды
11-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Строгино» (Москва) — 4:0 (3:0)
Голы: Терещук, 14 (1:0). Терещук, 27 (2:0). Щетинин, 45 (3:0). Бугорский, 77 (4:0).
Судья: Маюн (Челябинск).
25 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
«Спартак» (Москва) — «Краснодар» — 0:1 (0:1)
Гол: Манелов, 45+1.
Судья: Музыченко (Вологда).
25 ноября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2020-2021/
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