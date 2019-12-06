Молодежка «Тамбова» обыграла «Оренбург»

Молодежный состав «Тамбова» в матче 19-го первенства РПЛ обыграл сверстников из «Оренбурга» со счетом 3:2.

Тамбовчане поднялись на шестое место, имея в ативе 30 очков. Оренбуржцы с 14 очками остался на предпоследней строчке.

Ближайшие матчи команды проведут в марте после зимней паузы.

Молодежные команды

19-й тур

«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Оренбург — мол.» (Оренбург) — 3:2 (2:2)

Голы: Липовой, 19 (0:1). Скрыпников, 28 (1:1). Липовой, 34 (1:2). Леньо, 44 (2:2). Скрыпников, 73 (3:2).

Удаление: Игнатович (Оренбург — мол.), 58.

Судья: Карасев (Псков).

6 декабря. Тамбов. Стадион СТЦ «Тамбов».