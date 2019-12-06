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Молодежка «Тамбова» обыграла «Оренбург»

19:58
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Молодежный состав «Тамбова» в матче 19-го первенства РПЛ обыграл сверстников из «Оренбурга» со счетом 3:2.

Тамбовчане поднялись на шестое место, имея в ативе 30 очков. Оренбуржцы с 14 очками остался на предпоследней строчке.

Ближайшие матчи команды проведут в марте после зимней паузы.

Молодежные команды
19-й тур
«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Оренбург — мол.» (Оренбург) — 3:2 (2:2)
Голы: Липовой, 19 (0:1). Скрыпников, 28 (1:1). Липовой, 34 (1:2). Леньо, 44 (2:2). Скрыпников, 73 (3:2).
Удаление: Игнатович (Оренбург — мол.), 58.
Судья: Карасев (Псков).
6 декабря. Тамбов. Стадион СТЦ «Тамбов».

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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