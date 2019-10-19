Молодежка «Крыльев» обыграла «Оренбург» и обошла «Зенит» и «Спартак» в таблице
14:52
«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в матче 13-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Самарцы вышли на четвертое место в таблице, обойдя по дополнительным показателям «Зенит» и «Спартак». От идущего вторым «Локомотива» их отделяет 1 очко, а от лидера таблицы «Динамо» — 5.
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Премьер-лига
Молодежные команды
13-й тур
«Оренбург» — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:1)
Гол: Соколов, 7.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/