РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Молодежка «Крыльев» обыграла «Оренбург» и обошла «Зенит» и «Спартак» в таблице

14:52

«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в матче 13-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Самарцы вышли на четвертое место в таблице, обойдя по дополнительным показателям «Зенит» и «Спартак». От идущего вторым «Локомотива» их отделяет 1 очко, а от лидера таблицы «Динамо» — 5.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

13-й тур

«Оренбург» — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:1)

Гол: Соколов, 7.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир