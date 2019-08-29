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Молодежка «Динамо» разгромила «Крылья» и возглавила таблицу

16:01

«Динамо» разгромило «Крылья Советов» в выездном матче первенства молодежных команд РПЛ. Бело-голубые временно возглавили таблицу. «Крылья» идут четвертыми с наибольшим количеством забитых мячей — 21.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

8-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (0:1)

Голы: Данилин, 40 (0:1). Тюкавин, 75 (0:2). Галкин, 90 (0:3).

Удаление: Трубин (КС), 90.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/

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