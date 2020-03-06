Молодежка «Динамо» обыграла «Тамбов»

«Динамо» обыграло «Тамбов» (4:1) в матче 21-го тура молодежного первенства России.

В составе победителей дубль сделал Константин Тюкавин. «Динамо» набрало 47 очков и лидирует в турнирной таблице. У «Тамбова» 33 очка и седьмое место.

Молодежные команды

21-й тур

«Динамо — мол.» (Москва) — «Тамбов — мол.» (Тамбов) — 4:1 (0:0)

Голы: Меренчуков, 53 (0:1). Гоманюк, 63 (1:1). Захарян, 76 (2:1). Тюкавин, 81 (3:1). Тюкавин, 85 (4:1).

Удаление: Архипов («Тамбов — мол.»), 90.

Судья: Лацвиев (Шахты).

6 марта. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».